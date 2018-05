Confedilizia celebra gli 85 anni di attività e apre le porte ai cittadini

Confedilizia Forlì-Cesena celebra gli 85 anni di attività. Per questo motivo sabato, dalle 10.30 alle 13, sarà aperta la sede provinciale di via Giorgina Saffi, 5, con la possibilità di incontrare il presidente provinciale, Carlo Caselli, e conoscere meglio la storia e l'attività dell'associazione. “Con questa iniziativa vorremmo far conoscere - spiega Caselli - ancora di più l'attività di Confedilizia che prosegue sul territorio forlivese da 85 anni con impegno. Il nostro tentativo è quello di offrire spunti positivi per la tutela degli immobili sia per il benessere di chi abita gli immobili".