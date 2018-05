Confedilizia Forlì-Cesena, Carlo Caselli confermato alla presidenza per il prossimo triennio

L'assemblea dei soci di Confedilizia Forlì-Cesena ha rinnovato venerdì le proprie cariche sociali per il prossimo triennio. Alla guida dell'associazione è stato confermato Carlo Caselli, così come sono stati confermati il presidente vicario Stefano Senzani, il vicepresidente Silvia Giorgioni e il direttore Christian Battani. Per quanto riguarda il Consiglio direttivo sono stati scelti a farne parte oltre a Caselli, Senzani, Giorgioni e Battani, Attilio Amadori, Libero Baccini, Franco Bagnara, Arde Benzi, Vincenzo Bongiorno, Francesco Casadei Gardini, Francesco Caselli, Marco Cobianchi, Cristian Daporti, Cassio Mambelli, Paolo Piraccini, Pietro Sbrighi."Mi impegnerò con tutto me stesso e in un gioco di squadra per rappresentare sempre al meglio i nostri associati - ha dichiarato al termine dell'assemblea, ringraziando per la rinnovata fiducia, Caselli -. Lo faccio con rinnovato entusiasmo, orgoglioso del fatto che la Confedilizia di Forlì-Cesena festeggia quest'anno gli 85 anni di attività e che può guardare con serenità al futuro, forte di un direttivo dove si incontrano l'esperienza di soci storici e la freschezza di soci più giovani".