Confedilizia Forlì-Cesena: concluso settimo Corso Amministratori di Condominio

Si è concluso con successo nella sede provinciale in Forlì la settima edizione del Corso di aggiornamento per Amministratori di Condominio tenuto dal Centro Studi Ape-Confedilizia. Si è trattato, come consuetudine della sede territoriale aderente a Confedilizia, di argomenti in stretto rapporto alla difesa della Proprietà edilizia. Cinque lezioni per complessive venti ore con la trattazione di sei tematiche con qualificati Relatori che hanno riscosso la piena attenzione dei partecipanti. L'esame finale sull'apprendimento ha dimostrato la validità dello studio in aula e dell'approfondimento di riflessione a casa con rilascio finale degli attestati previsti dal Decreto Ministeriale di riferimento. Il Centro Studi Ape-Confedilizia sta già predisponendo il programma, con organizzazione delle materie e dei relatori, relativo all’edizione di settembre dell'ottavo corso periodico.