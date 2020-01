Confedilizia interviene a Roma alla Conferenza Organizzativa nazionale

Confedilizia Forlì-Cesena è intervenuta a Roma al Marriott Grand Hotel Flora alla Conferenza Organizzativa dell’Associazione venerdì pomeriggio. Davanti ai vertici nazionali della Confederazione e ad oltre duecento delegazioni provenienti da tutta Italia, hanno preso la parola per Confedilizia Forlì-Cesena, Carlo Caselli, presidente, Stefano Senzani, presidente vicario, e Vincenzo Bongiorno, segretario generale.



I tre delegati forlivesi hanno illustrato il lavoro svolto con i “Salotti informativi” aperti alla cittadinanza, nati nell’aprile 2016 e giunti al settantesimo appuntamento, e l’azione di confronto politico portata avanti con numerosi incontri con i candidati dalle amministrative del maggio scorso, fino ad oggi, con le elezioni regionali del 26 gennaio. L’intervento dei tre rappresentanti di Forlì-Cesena ha riscosso l’apprezzamento del presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, di tutti i vertici della Confederazione e delle altre delegazioni.



"E’ stato motivo di orgoglio per noi – spiega Caselli – essere chiamati ad un intervento a livello nazionale, scelti con altre sei delegazioni tra le oltre duecento a livello nazionale. Ci riempie di energia positiva, inoltre, ricevere parole di apprezzamento per il nostro operato da parte dei vertici nazionali della Confederazione e dal presidente Spaziani Testa". Il confronto a Roma continuerà anche nella giornata di sabato per approfondire i temi più importanti utili a rappresentare al meglio i proprietari di casa.