Confedilizia: "La Regione vuole mettere le mani sulle locazioni brevi con costi per i privati"

"Anche a livello regionale, come ad ogni livello, occorre capire che la libera e onesta iniziativa del privato va favorita, creando così ricchezza per tutti”. Lo afferma Carlo Caselli, presidente provinciale di Confedilizia Forlì-Cesena, mettendo in guardia dall’intenzione della Regione Emilia-Romagna di allungare le mani sulle locazioni brevi, con costi e disagi per i privati. Confedilizia ritiene "fuori luogo" la norma che la Regione ha intenzione di introdurre prevedendo l’obbligo di attribuire a ciascuna struttura ricettiva, compresi gli appartamenti dei privati, un codice identificativo da utilizzare per tutti gli adempimenti connessi a tale attività di ricettività turistica e non solo.

Osserva Caselli: "Non esistendo di fatto una particolare categoria di immobili da destinare in modo specifico alle locazioni brevi questo provvedimento introdurrebbe un obbligo per tutte le unità immobiliari ad uso abitativo esistenti in Emilia-Romagna posto che ciascuna di esse potrebbe essere in ogni momento destinata alla locazione breve, per specifiche esigenze transitorie degli inquilini, siano essi turisti o lavoratori, studenti e familiari di persone degenti in ospedale".

"Ci sono già attualmente in vigore diverse norme che regolano, per non dire penalizzano, la materia delle locazioni di breve durata, sia dal punto di vista fiscale che della sicurezza, per cui non è necessario introdurre altri adempimenti e obblighi che creano ai privati ulteriori appesantimenti - aggiunge -. La materia, invece, meriterebbe una maggiore semplificazione”. E infine avverte: “I cittadini dell’Emilia-Romagna si sapranno certamente regolare alle prossime elezioni regionali”.