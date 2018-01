Confedilizia, le iniziative per gli 85 anni: si inizia con un salotto informativo

Numerose le iniziative messe in cantiere da Confedilizia Forlì-Cesena per festeggiare gli 85 anni di vita e di attività sul territorio in difesa dei proprietari del bene casa. Ma non solo, poiché l'Associazione, guidata da trent'anni dall'ing. Carlo Caselli, ha ampliato a 360° la propria missione informativa-formativa ai propri soci e alla realtà civile della nostra provincia.

Si inizia martedì 23 gennaio alle ore 20:30 con il salotto informativo “Disturbi cognitivi e di memoria: quando preoccuparsi?” presso la Sala “Avv. Veruska Bersani” a Forlì in via Giorgina Saffi n. 5. Interverrà Elisa Sirotti, psicologa esperta in Neuropsicologia, che spiega: “Esiste un invecchiamento di tipo fisiologico ed uno patologico e la Neuropsicologia, disciplina scientifica che studia i processi cognitivi e comportamentali del nostro cervello, si rivela di primaria importanza nel distinguere quanto di sano o patologico vi è nei cambiamenti cognitivi che inevitabilmente avvengono nell'essere umano. Nell'incontro evidenzieremo i campanelli d'allarme di un possibile invecchiamento patologico”.

Carlo Caselli, presidente provinciale di Confedilizia, osserva: “Abbiamo deciso di iniziare con questo incontro il 2018, anno in cui festeggeremo gli 85 anni di vita della nostra Associazione provinciale, in modo da mantenere freschezza nella nostra azione anche per i prossimi 85 anni. A parte gli scherzi, credo che l'argomento proposto sia di grande importanza e di grande interesse”. Caselli poi spiega: “Il nostro tentativo è quello di offrire spunti positivi per il benessere sia degli immobili sia delle persone che abitano gli immobili”.