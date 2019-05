Confedilizia, nuovi amministratori di condominio diplomati: concluso il nono corso

Terminato il nono corso periodico per amministratori di condominio. Dopo le lezioni, nella sala del Centro Studi "Avvocato Veruska Bersani", tenute dalla psicologa Sara D’Alessandro sulle strategie di comunicazioni efficaci, dal geometra Roberto Paltrinieri di Sidel Ingegneria sulle nuove norme di sicurezza antincendi di cui a decreto Ministero Interno del 25 gennaio 2019 per gli edifici di civile abitazione in vigore da maggio oltre al riepilogo nuove disposizioni sulla Privacy, dall’avvocato Marco Giacomucci, delegato Domusconsumatori, su tutele consumatori e Mediazione.

E' toccato al presidente Vicario, avvocato Stefano Senzani, la prolusione finale sui compiti affidati all’amministratore di condominio, ampiamente partecipata con domande e verifiche immediate così come avvenuto durante le altre lezioni. Al termine di un esame scritto con discussione sul tipo di risposte ai quesiti, sono stati assegnati dalla Commissione esaminatrice composta dalla vicepresidente avvocato Silvia Giorgioni, dal presidente del Centro Studi Franco Bagnara, dal presidente Carlo Caselli, i relativi diplomi di frequenza con profitto e superamento dell’esame finale.