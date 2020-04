Confedilizia: "Quando la Giunta riterrà di confrontarsi noi come sempre risponderemo"

"L’approfondimento delle problematiche, il dialogo e il confronto, rimangono il nostro metodo di azione". Lo afferma Stefano Senzani, presidente vicario di Confedilizia Forlì-Cesena, rispondendo all'assessore al Bilancio, Vittorio Cicognani, dopo la presa di posizione dell'associazione sul tema delle locazioni in tempo di emergenza economica da covid-19. "Rimango molto perplesso dalla replica polemica dellassessore Cicognani - evidenzia Senzani -. Quando la Giunta riterrà di confrontarsi sul tema, cosa finora non fatta, noi come sempre risponderemo: presente! A testimoniare la nostra voglia di confronto e capacità di dialogo, come Associazione, vi sono anche gli ultimi appuntamenti elettorali, quando abbiamo incontrato numerosi candidati delle principali forze politiche, di centrodestra e di centrosinistra”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Senzani poi rileva: “Facile per l'assessore Cicognani parlare di solidarietà; più difficile per lui e per il Comune privarsi, il primo, dei suoi emolumenti da assessore, il secondo, il Comune, delle tasse che gravano non solo sui proprietari, ma anche sugli inquilini. Attendiamo comunque fiduciosi di sapere per quanti mesi e in che percentuale avverrà una decurtazione sia dello stipendio da Assessore sia della riscossione delle imposte comunali". Sulla riscossione dei canoni degli immobili commerciali, Senzani osserva: "Molti proprietari privati hanno già fatto ricorso alla sospensione o alla rinuncia sin dalle prime battute dell’arresto economico da covid-19. Proprietari privati responsabili e veramente solidali, che con piacere abbiamo assistito come Associazione, presente a Forlì da oltre ottant’anni".