Confedilizia: "Va abbassata la tassa patrimoniale sugli immobili"

Trasferta in terra emiliana quella che ha visti impegnati a Piacenza il presidente provinciale e il segretario generale di Confedilizia Forlì-Cesena Carlo Caselli e Vincenzo Bongiorno. Domenica si è svolta la riunione delle associazioni territoriali a cui sono intervenuti, tra gli altri, il presidente nazionale e il segretario generale di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa e Alessandra Egidi, e Corrado Sforza Fogliani, presidente del Centro Studi di Confedilizia. Spaziani Testa ha ribadito le priorità di Confedilizia a tutela dei proprietari di immobili: almeno prorogare la cedolare secca sugli affitti commerciali, stabilizzare la cedolare secca per i contratti di locazione abitativi a canone calmierato, diminuzione della tassazione patrimoniale sugli immobili.

"I dati messi in luce da Confedilizia - osserva Caselli – dimostrano che in Italia dal 2011 i prezzi delle case sono calati. Determinante purtroppo per questo fatto è la tassazione che grava ancora troppo sui proprietari. Una ripresa è possibile ma la pressione fiscale va diminuita, Imu e Tasi vanno ridotte sensibilmente. Non ci stancheremo mai di avanzare tale richiesta, finché non la vedremo soddisfatta. Continueremo a sollecitare tutte le forze politiche su questo tema. Per fare il punto sul “pianeta casa” entro fine anno vi sarà a Forlì un convegno con i vertici nazionali di Confedilizia".

A Piacenza vi è poi stato spazio per un confronto sull’attività delle associazioni a livello locale. "Abbiamo relazionato - afferma Bongiorno - sulle iniziative che stiamo mettendo in campo in provincia, dallo svolgimento del decimo corso per amministratori di condominio, al confronto con le Amministrazioni locali, dalla Festa del condominio sabato a Forlì, alla ripresa dei salotti informativi da metà ottobre, senza mai dimenticare il vero motore dell’Associazione, e cioè il servizio di alto profilo professionale, svolto quotidianamente dai consulenti di Confedilizia Forlì-Cesena".