Confindustria, la Camera di Commercio auspica il "superamento delle criticità"

Le unioni territoriali "sono utili in tutti gli ambiti". Fabrizio Moretti, presidente della Camera di commercio della Romagna, al momento unico caso in regione di fusione tra Enti camerali, Forli'-Cesena e Rimini, continua dunque a essere un grande fan delle "sinergie territoriali" e del "lavoro di squadra" con Regione e Amministrazioni comunali. Lunedì pomeriggio ha partecipato all'assemblea straordinaria dell'associazione provinciale degli industriali, alle prese con una feroce diatriba interna e con alle spalle proprio la mancata fusione a livello romagnolo. Moretti non si sbilancia: "Non spetta a me esprimere un giudizio, non conosco le dinamiche, ma mi auguro una governance capace di superare la situazione di criticita' per una unione e condivisione di intenti". Intanto a breve la Camera di commercio della Romagna dovrebbe entrare nel cda di Destinazione Romagna. Sempre in nome del gioco di squadra. Dopo la fusione tra Forli'-Cesena e Rimini, ribadisce Moretti, "ci teniamo a interlocuire con i tre territori". Con Ravenna e' fallita la fusione, che "fara' con Ferrara", ma, sottolinea Moretti, "sulle strategie importanti ci confrontiamo e stiamo ponendo le basi per istituire un comitato promotore del Piano strategico della Romagna". (fonte Dire)