Confindustria presenta alle imprese il progetto di sviluppo "Elite"

Si terrà giovedì dalle 17 alle 19, presso la sede di Confindustria Forlì-Cesena, (via Punta di Ferro 2/a – Forlì), il workshop “Confindustria e Elite, una partnership a supporto delle imprese ad alto potenziale per affiancarle in un percorso di crescita ambizioso”. Punto forte della kermesse sarà la presentazione del progetto “Elite” alle aziende del territorio, con la partecipazione di Andrea Maremonti, Presidente di Confindustria Forlì-Cesena, di Francesca Brunori, Direttore Area Credito e Finanza di Confindustria e di Andrea Tessitore referente di “Elite” di Borsa italiana, oltre al presidente di Sacem. Manuela Russo, partner del progetto.

“Siamo convinti – dichiara Manuela Russo - che il progetto Elite possa essere un’opportunità per le aziende del territorio in virtù dell’elevato potenziale innovativo, sia in tema di formazione di cultura aziendale, che per le possibilità nel settore finanziario. Promosso da Borsa Italia S.p.a., è rivolto alle aziende con elevate possibilità di crescita, racconto delle aziende che producono, innovano e che si sviluppano sui mercati internazionali, creando lavoro e opportunità”. Elite è un progetto nato nel 2012 e sviluppato da Borsa Italiana a supporto delle piccole e medie imprese a livello internazionale: è un programma di formazione per gli imprenditori e per il management aziendale e offre l’opportunità di avvicinare le PMI a strumenti finanziari innovativi. Può condurre le aziende al risultato della quotazione.