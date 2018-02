Confindustria Romagna: "Nessuna ipotesi di aggregazione con Forlì-Cesena"

"Nè durante il confronto avuto nel periodo 2015-16, nè in quello avuto nel corso del secondo semestre del 2017 da parte di chi ha rappresentato in tali occasioni l’associazione di Forlì-Cesena è stata mai avanzata la proposta di una Federazione tra le associazioni": così il consiglio di Presidenza di Confindustria Romagna commenta le ipotesi d'aggregazione con l’associazione di Forlì-Cesena. "Ciò è comprovato dalla copiosa documentazione prodotta nei due incontri - proseguono da Confindustria Romagna - documentazione che è a disposizione dei Probiviri Nazionali di Confindustria, degli associati alla territoriale di Forlì-Cesena, dei mezzi di informazione e di tutti coloro che abbiano desiderio di farsi una opinione compiuta su questa vicenda. Laddove una proposta di federazione fosse stata avanzata, sarebbe stata naturalmente valutata dagli organi di Confindustria Romagna senza preclusione alcuna, nella misura in cui avesse rappresentato la reale attesa degli associati alla territoriale di Forlì-Cesena". Di una ipotesi di federazione, però, spiegano dall'associazione, ne ha parlato per la prima volta l’allora presidente Italo Carfagnini in una telefonata intercorsa con il Presidente di Confindustria Romagna Paolo Maggioli il 6 gennaio scorso. "Da lì a pochi giorni Carfagnini ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente di Confindustria Forlì-Cesena - concludono - L’aggregazione tra le territoriali della Romagna è estranea ai recenti provvedimenti che hanno interessato Confindustria Forlì-Cesena".