Confronto e dibattiti sulla quarta rivoluzione industriale: tornano "Le Giornate di Bertinoro"

L’impatto che la “IV Rivoluzione Industriale”, nota anche come “rivoluzione delle tecnologie convergenti”, avrà sul Terzo settore sarà il tema al centro de Le Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile, il tradizionale appuntamento di Aiccon, Centro Studi dell’Università di Bologna, che si terrà il 12 e 13 ottobre a Bertinoro. "Le Giornate di Bertinoro - osserva il presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Roberto Pinza - sono sempre state un laboratorio capace non solo di approfondire ma anche di anticipare i temi più rilevanti nel campo dell’economia sociale. Come Fondazione che cerca di dare voce da sempre a questi temi, anche in prima persona attraverso lo strumento degli experience colloquia (di cui sono stati recentemente ospiti, ad esempio, Lucrezia Reichlin e Marc Lazar), continuiamo ad assicurare con convinzione il nostro supporto agli organizzatori del convegno ed al Centro che lo ospita, certi che il dibattito che vi verrà sviluppato rimarrà un punto di riferimento centrale nel tempo per tutti gli operatori del settore".

"La sfida etica nella IV Rivoluzione Industriale. Economia Civile, lavoro e innovazione sociale" è il titolo della XVIII edizione che da 18 anni ospita i protagonisti del mondo accademico, dell’economia sociale e delle istituzioni insieme ad una community di studenti e giovani imprenditori sociali, per riflettere e conversare sui temi dell’economia civile. L’impatto delle tecnologie convergenti, il valore sociale nell'era dell’Intelligenza Artificiale, piattaforme inclusive e collaborative ad impatto sociale sono solo alcuni dei temi che saranno affrontati. L’obiettivo è di riflettere sui cambiamenti e le sfide future derivanti dall’utilizzo delle tecnologie convergenti all’interno del Terzo settore. Secondo Stefano Zamagni, presidente della Commissione Scientifica di Aiccon, "così come abbiamo favorito la biodiversità nei settori tradizionali dell’economia — ed è stata la grande novità delle imprese sociali e prima ancora delle cooperative sociali — ora che si apre il nuovo grande territorio delle piattaforme la sfida è quella di costruire una “biodiversità 4.0”. Il dibattito sarà arricchito dalle anteprime dati, a partire da una rilevazione dell’Istat sui trend evolutivi del Terzo settore. Sarà presentata anche un’indagine condotta da SWG che valuterà l’opinione pubblica rispetto alle principali conseguenze derivanti dalle innovazioni introdotte nell’Era 4.0.

Il programma

La corretta applicazione delle tecnologie convergenti affinché il lavoro possa tornare ad essere un bisogno umano fondamentale e non solo un diritto sarà il tema della Sessione di Apertura dal titolo La sfida etica e l’impatto delle tecnologie convergenti. Apriranno i lavori Roberto Pinza, Presidente Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Brenno Begani, Presidente AGCI e coordinerà Paolo Venturi, direttore Aiccon, interverranno: Stefano Zamagni, Università di Bologna; Alessandro Rosina, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano; Francesco Seghezzi, Direttore Fondazione ADAPT e Marco Bentivogli, segretario generale Fim-Cisl.

I lavori riprenderanno con la Sessione Pomeridiana Significati e produzione del valore sociale nell’era dell’Intelligenza Artificiale che si svilupperà attraverso due talk consecutivi. Il primo, a cura di Marco Dotti (Università di Pavia-VITA), avrà come tema l’Intelligenza Artificiale e fattore umano. Il secondo talk, introdotto e coordinato da Alessia Maccaferri, Nòva – Il Sole 24 Ore, vedrà la partecipazione di Giuliano Poletti, esperto cooperative di comunità – già Ministro della Repubblica e Stefano Granata, presidente Confcooperative – Federsolidarietà Nazionale che si confronteranno sulle ambivalenze del tema comunità e community/condivisione e cooperazione, esplorandone anche le relazioni e interconnessioni esistenti.

La prima giornata si concluderà con il GdB Lab, la sessione più sperimentale che affronterà il tema Piattaforme inclusive e tecnologie ad impatto sociale, coordinata da Flaviano Zandonai, Segretario Generale Iris Network, vedrà la partecipazione di Marco Zappalorto, Direttore Nesta Italia; Marco Tognetti, direttore Lama Development and Cooperation Agency e Christian Iaione, professore di Urban Law and Policy Luiss Guido Carli / Co-Direttore di LabGov.City.

Un confronto sulle possibili modalità di ripensamento dei modelli di democrazia ed economia della nostra società al fine di avviare percorsi di innovazione sociale inclusivi, sarà l’obiettivo della Sessione di Chiusura Rigenerare democrazia e innovazione sociale nella IV Rivoluzione Industriale. Interverranno Mauro Lusetti, Presidente Legacoop – vice presidente Aiccon; Enzo Risso, direttore Swg; Stefano Zamagni, Università di Bologna; Leonardo Becchetti, Università di Roma Tor Vergata; Ivana Pais, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano; Enzo Rullani, Centro Tedis, Venice International University; Enrico Loccioni, Presidente Loccioni e Claudia Fiaschi, Portavoce Forum Nazionale del Terzo settore. All’interno del programma delle Giornate di Bertinoro 2018 è previsto anche uno spazio dedicato ai giovani: il GdB Off, ospiterà più di 60 studenti del Corso di Laurea in Management dell’Economia Sociale dell’Università di Bologna – Campus di Forlì e quest’anno sarà realizzato con la collaborazione di Jointly - Il Welfare Condiviso.