Congresso della Fiom-Cgil, Giovanni Cotugno confermato alla guida del sindacato

Venerdì si è svolto l'undicesimo congresso della Fiom Cgil di Forlì alla presenza di 70 delegati su 74, provenienti da tutte le aziende metal meccaniche forlivesi. A larga maggioranza la platea congressuale ha eletto l’assemblea generale della Fiom-Cgil di Forlì, composta da 51 persone. Giovanni Cotugno è stato eletto segretario con 43 voti favorevoli ed uno contrario. Il congresso ha confermato l’impegno di tutta l’organizzazione "nel continuare l’opera di radicamento in tutti i luoghi di lavoro, per la conquista di condizioni di vita e di lavoro migliorative da realizzare attraverso la contrattazione aziendale e, laddove necessario, la realizzazione e l’intensificazione delle iniziative di lotta". E' stato ritenuto necessario "avviare una vertenza nazionale sulla riduzione degli orari di lavoro, sfruttando la leva fiscale per non intaccare le retribuzioni dei lavoratori". "La legge Fornero vada cambiata - viene evidenziato dal sindacato -. È necessario garantire la pensione a chi ha lavorato 41 anni e politiche adeguate di sostituzione di chi va in pensione per dare una risposta alla disoccupazione giovanile".