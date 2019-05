Rinnovato il Consiglio Anap Confartigianato: Alvaro Ravaglioli alla presidenza

Avvicendamento in seno al movimento che rappresenta anziani e pensionati: Alvaro Ravaglioli è stato nominato presidente Anap Confartigianato al posto del dimissionario Ernesto Partisani, proclamato presidente onorario. La vicepresidenza è stata affidata a Maria Luisa Partiseti. Siedono in consiglio Afro Bagnoli, Ugo Berti, Raffaele Pondi Pino, Giampaolo Ciappelli, Franca Compostella, Andrea Pini, Ivo Gunelli, Paolo Giunchi, Danilo Valbonetti e Liliana Corzani.

Coordinati da Giuseppe Mercatali, i nuovi consiglieri saranno impegnati a promuovere anche nel nostro comprensorio, la nuova campagna dedicata alla sicurezza degli anziani “Più sicuri Insieme”. La campagna nazionale contro le truffe agli anziani promossa da Anap Confartigianato e dal Ministero dell’Interno, con la collaborazione di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Un’alleanza per la legalità nata quattro anni fa per contrastare uno dei reati più spregevoli della nostra società: le truffe agli anziani.

“Più Sicuri Insieme” nasce per sensibilizzare gli anziani e i cittadini a rischio sul tema della sicurezza e della legalità, offrendo loro informazioni e consigli utili per evitare di incappare nelle trame dei truffatori, al citofono di casa, al telefono, in strada e, sempre più spesso, su internet. Un rischio che può essere disinnescato dalla collaborazione tra le forze dell’ordine e un sistema radicato sul territorio come quello di Confartigianato.

Anche nel 2019, Anap e le prefetture italiane organizzeranno eventi e appuntamenti di sensibilizzazione in più di cento province italiane, distribuendo materiale informativo facile e di immediata comprensione per conoscere le modalità più comuni e diffuse di truffe e raggiri agli anziani. L’ennesima iniziativa che conferma il ruolo dell’Associazione come un punto di raccordo tra cittadini e forze di polizia, vere e proprie sentinelle di legalità in tutta Italia.