"Consumi ittici e sostenibilità": incontro a Casa Artusi

Riflettori sulla produzione ittica: nodi critici, sostenibilità e presentazione di una ricerca. È l’incontro in programma a Casa Artusi (Chiesa dei Servi) a Forlimpopoli venerdì dalle 17. Promosso da Cedra (Centro di Divulgazione delle Ricerche nel settore Agroalimentare) in collaborazione con Casa Artusi, il pomeriggio metterà a confronto esperti del settore, mondo produttivo e istituzioni. Un confronto tra voci diverse, sui risultati di una ricerca sulla sostenibilità dell’intera filiera ittica, dalla produzione, alla trasformazione, al consumo, con la proposta di una mappatura sui maggiori punti critici, in termini di sprechi.

All’incontro prendono parte l’assessore regionale all’Agricoltura Simona Caselli, Giuseppe Lembo presidente di Coispa (stazione sperimentale per lo studio delle risorse sul mare), Giuliana Parisi dell’Università di Firenze, Radi Petrova Presidente di Bio&Mare. Coordina la giornata Maria Severina Liberati presidente di Cedra. La giornata vuole essere un momento divulgativo rivolto non solo agli addetti ai lavori, alle istituzioni e agli operatori del settore ittico, ma a tutte le categorie di consumatori e a chiunque abbia interesse o curiosità di avvicinarsi alla tematica.