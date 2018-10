Continuano i congressi territoriali della Cgil: nuovo segretario per il settore scuola e università

Continuano i congressi territoriali della Cgil. Martedì la Flai Cgil (settore agro-industria) ha confermato come segretario generale Serena Balzani. Conferma anche per Antonella Arfelli alla guida della Filctem Cgil (chimica, tessile, energia e manifatture). In quest'ultimo congresso si sono riuniti i 38 delegati, eletti nelle assemblee di base svolte nei mesi precedenti. Sempre martedì si è svolto il congresso territoriale della Flc Cgil (scuola, università). Il nuovo segretario è Pier Francesco Minnucci, che succede a Fiorella Amadori.