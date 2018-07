Contratti di locazione ed affitti, gli orari del Sunia nel mese di agosto

Il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari – Sunia comunica che i suoi uffici a Forlì rimaranno aperti anche durante il mese di agosto per dare risposta quasi immediata ai cittadini e per venire incontro alle loro esigenze per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, dei contratti di locazione transitori e di quelli per gli studenti universitari. Gli uffici di via Pelacano 7 saranno chiusi al pubblico soltante nella settimana centrale di ferragosto (dal 13 al 19 agosto). Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0543.453327.