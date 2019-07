Contributi per i lavoratori di aziende in crisi: accordo sindacati e Provincia

Cgil, Cisl e Uil, insieme alle categorie del commercio di Filcams, Fisascat e Uitucs, hanno sottoscritto in Provincia un verbale valido per tutto il territorio forlivese e cesenate che recepisce l’accordo approvato in Regione Emilia Romagna per i lavoratori dipendenti di tutte le aziende in crisi e in attesa degli ammortizzatori sociali. I sindacati chiariscono che "saranno valide le linee guida concordate per dare applicazione e operatività all’accordo Regionale che prevede risorse a sostegno del reddito di lavoratrici e lavoratori di aziende in crisi con la possibilità di richiedere ad esempio contributi per l’affitto, per le utenze domestiche, per i beni di prima necessità, per le spese mediche e/o con carattere di urgenza nonché per le esenzioni o agevolazioni riferite a servizi comunali".

"Riteniamo un accordo importante quello sottoscritto in Provincia che dà piena operatività all’accordo sottoscritto tra la Regione Emilia Romagna e le organizzazione sindacali, che hanno ritenuto necessario e prioritario intervenire celermente per i individuare un percorso univoco e chiaro per permettere ai tanti lavoratori dipendenti di aziende in crisi, di essere accompagnati in questo percorso, in attesa di ricevere l’ammortizzatore sociale", concludono Filcams, Fisascat e Uitucs.