Contributi per l’innovazione nel commercio al dettaglio: ecco come presentare domanda

È ancora aperto, probabilmente fino alla sua naturale scadenza dell’11 luglio, il bando per l’innovazione nel settore del commercio al dettaglio. CNA pronta a supportare, valutare progetti e predisporre le domande per le imprese interessate. La finalità del bando consiste nel supportare le imprese commerciali ed in particolare i piccoli negozi (esercizi di vicinato) nei processi di cambiamento ed innovazione, soprattutto digitale e tecnologica. I beneficiari sono micro, piccole e medie imprese appartenenti alla sezione G47 dei settori di attività economica Ateco 2007, che esercitino attività commerciale al dettaglio in sede fissa ed abbiano i requisiti di esercizio di vicinato.

Spese ammissibili ed entità del contributo: la spesa minima deve essere di almeno 10mila euro e può comprendere acquisto di dotazioni informatiche ed attrezzature innovative; servizi di cloud computing; acquisto arredi ed allestimento locali; spese di promozione su canali web; e servizi di consulenza e costi per la presentazione della domanda. Il contributo a fondo perduto è pari al 40% della spesa ammessa, con un tetto massimo di 50mila euro. E' possibile presentare la domanda fino all’11 luglio, con chiusura anticipata nel caso di esaurimento dei fondi.

Per approfondimenti e per redigere la richiesta di contributo, rivolgersi a Marco Laghi (telefono 0543 770108, email marco.laghi@cnafc.ir), Massimo Grandi (telefono 0543 026315, email massimo.grandi@cnaformazionefc.it) e Laura Giammarchi (telefono 0543 770311, email laura.giammarchi@cnafc.it).