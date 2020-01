Contributi per la partecipazione fiere all’estero: la Camera di Commercio stanzia 120mila euro

Al via il nuovo bando della Camera di commercio della Romagna per la concessione di contributi per la partecipazione a fiere all’estero, per l’anno 2020. La Camera ha stanziato un fondo complessivo di 120.000 euro, allo scopo di aiutare le micro, piccole e medie imprese (MPMI), delle province di Forlì-Cesena e Rimini, nella penetrazione nei mercati esteri attraverso la partecipazione alle manifestazioni fieristiche. Il bando prevede contributi a fondo perduto per la partecipazione diretta con un proprio spazio espositivo, alle fiere all’estero presenti nei principali portali di settore, organizzate nel 2020 (dal 1º gennaio al il 31 dicembre).

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo e il contributo concedibile non può superare il 50% delle spese ammesse (al netto di Iva) ed è calcolato fino a un massimo di 1.500 euro per partecipazioni a fiere nei Paesi dell’Unione Europea (esclusa San Marino) e fino a un massimo di 3mila euro per le fiere extra europee. I contributi sono concessi in base al regime “de minimis” e non sono cumulabili con altri interventi pubblici relativi agli stessi costi ammissibili. Le spese possono riguardare l’acquisizione dei servizi, quali il noleggio e allestimento dell’area espositiva (compresi gli eventuali servizi e forniture opzionali quali energia elettrica, pulizia spazio espositivo, assicurazioni obbligatorie, ecc); il servizio di hostess e interpretariato e il trasporto di materiali e prodotti, compresa l’assicurazione. Sono, invece, escluse le spese di viaggio e soggiorno, di trasferimento (come taxi e navette) e di rappresentanza e produzione di campionature.

Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov (Agef), dal 20 gennaio al 20 marzo (ore 21), salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili. Non possono essere accettate altre modalità di trasmissione delle domande. Le domande saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste, verificando il possesso dei requisiti previsti dal bando di concessione di contributi per la partecipazione a fiere all’estero. Il bando e i moduli per la presentazione delle richieste sono pubblicati sul sito www.romagna.camcom.it, nella sezione “promuovi l’impresa / Internazionalizzazione / Bando di concessione di contributi per la partecipazione a fiere all'estero - Anno 2020”.