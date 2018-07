Coop Cad, siglato un contratto integrativo che alza gli stipendi contro le disparità

La cooperativa CAD alzerà la retribuzione dei suoi dipendenti relativa alla voce 'Ert' (elemento retributivo territoriale) per non creare disparità territoriali. Lo fa sapere una nota del presidente Guglielmo Russo: “L’ammontare dell’ERT per la provincia di Forlì'Cesena è stato quantificato, applicando i parametri previsti dal contratto territoriale e tramite accordo tra le Centrali Cooperative e le Organizzazioni Sindacali in data 10 luglio 2018, in 25,26 euro al livello C1 del contratto nazionale di lavoro di settore. Tale cifra, essendo la Cooperativa contrattualmente obbligata a rispettare quanto stabilito negli accordi, genera una forte disparità di trattamento economico con il territorio di Rimini dove il valore dell’ERT è stato fissato in 159,55 euro”.

Spiega Russo: “Pertanto la CAD, che da sempre vuole garantire alle proprie lavoratrici e ai propri lavoratori parità di trattamento a parità di mansioni, ha deciso, tramite scelta unanime del Consiglio di Amministrazione, di adoperarsi immediatamente per incrementare la cifra. Convocate le Organizzazioni Sindacali, ha siglato un accordo aziendale giovedì che prevede un incremento dell’ammontare dell’ERT territoriale nei territori della provincia di Forlì-Cesena del valore di euro 76,51 al livello C1 che, sommato al valore previsto dall’accordo territoriale, raggiunge l’importo complessivo di euro 101,77 euro. Tale importo verrà riparametrato in relazione ai livelli di inquadramento, riproporzionato alle ore effettivamente lavorate nell’anno 2017, erogato con la retribuzione al mese di luglio 2018”.