Pizzeria per l'aggregazione e servizi per bambini e anziani: nasce la prima "cooperativa di comunità"

Nasce a San Zeno, nella valle del Rabbi, ma nel comune di Galeata la prima cooperativa di comunità della Romagna. L’iniziativa è frutto dall’intraprendenza di tre giovani residenti della zona che si sono fatti promotori di un’iniziativa che intende ridare nuova vita a un territorio passato in mezzo secolo da 2000 ad appena 180 abitanti.

Davide Casamenti, Stefano e Maicol Mescolini, questi i loro nomi, lasciandosi ispirare dalle parole di Papa Francesco - “dovete continuare a inventare nuove forme di cooperazione, perché anche per le cooperative vale il monito: quando l’albero mette nuovi rami, le radici sono vive e il tronco è forte!” - hanno dato vita a questa iniziativa dalla forte valenza sociale.

La cooperativa di Comunità San Zeno è un progetto che comincia con l’apertura di un locale pizzeria nel centro del paese e che intende diventare punto di riferimento per l’intera comunità. In cantiere moltissimi progetti a cominciare dal trasporto scolastico dei bambini residenti ma anche l’accompagnamento degli anziani alle visite mediche, la consegna di farmaci a domicilio e sventare la chiusura dell’unico negozio del paese (alimentari sali e tabacchi).

A sostegno dei giovani imprenditori, oltre a Confcooperative Forlì – Cesena, anche Fondosviluppo, organismo di Confcooperative per la promozione di nuove forme di cooperazione, che ha creduto in questo progetto e ha deciso di sostenerlo economicamente. L’inaugurazione della nuova attività è in programma domenica 12 agosto alle ore 18 presso la cooperativa a Galeata (Strada San Zeno, 32). Saranno presenti il Vice Sindaco Cristiano Zambelli e il Presidente nazionale di Confcooperative Maurizio Gardini.