Cooperazione di comunità: esperienze e modelli a confronto nell’incontro di Confcooperative

L’Emilia Romagna è la regione dove sono nate le prime esperienze di cooperative di comunità. Nell’appennino forlivese è stata inaugurata quest'estate la prima cooperativa di comunità romagnola. Partendo da queste premesse Confcooperative Forlì Cesena ha organizzato un momento di approfondimento per conoscere meglio e promuovere questo tipo di impresa virtuosa in grado di diventare un modello di sviluppo e di valorizzazione di un territorio. L’evento si svolgerà martedì al Ceub di Bertinoro a partire dalle 10. Intervengono il presidente di Confcooperative Forlì Cesena Mauro Neri, Giovanni Teneggi della Confcooperative nazionale che parlerà delle esperienze in Italia, il direttore dell'Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit, Paolo Venturi e il direttore di Confcooperative Emllia Romagna che proporrà una panoramica sulle cooperative di comunità nate nella nostra regione.