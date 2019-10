Cooperazione romagnola, una giornata di studi in ricordo di Gugliemo Russo

Una giornata dedicata alla cooperazione romagnola, ricordando lo scomparso presidente di Legacoop Romagna Guglielmo Russo. Si intitola “Cooperatori del XXI secolo: territorio, innovazione, competitività, democrazia” l’iniziativa che Legacoop Romagna organizza venerdì dalle 9 alle 12,30 alla Sala Nassirya della Provincia di Forlì-Cesena, per riflettere sull’impatto e il ruolo che il movimento cooperativo ha nel contesto di area vasta e non solo.

Dopo i saluti istituzionali il programma entrerà nel vivo, con la presentazione della ricerca sulla percezione del movimento cooperativo in Romagna da parte di Enzo Risso, direttore scientifico di Swg.

Lo studio sarà discusso insieme all’autore dalll'amministratore delegato di Cia-Conad Luca Panzavolta e dal presidente di Legacoop Nazionale, Mauro Lusetti, in una tavola rotonda moderata dal giornalista Gaetano Foggetti in cui sono previsti anche gli interventi di studiosi e personaggi di primo piano del mondo politico e sociale quali il direttore scientifico del Master Universitario in Economia della Cooperazione dell’Università di Bologna Flavio Delbono e il senatore Vasco Errani.

Concluderà i lavori il presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti. Presiede l’iniziativa Marta Bocchini della cooperativa sociale Cad.