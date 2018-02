Coopstartup Romagna, si decidono i progetti vincitori: giuria al lavoro

Si avvia a conclusione Coopstartup Romagna, il bando per creare nuove cooperative promosso da Legacoop Romagna ed Emilia-Romagna, Coopfond e Coop Alleanza 3.0. Il comitato di valutazione si sta riunendo in questi giorni per decidere quali saranno i quattro progetti a salire sul podio, scelti tra i dieci finalisti che hanno superato tutte le diversi fasi del concorso da un anno a questa parte. Ogni gruppo vincitore riceverà dodicimila euro a fondo perduto per aprire la propria cooperativa, un percorso di formazione intensivo e gratuito e l’accompagnamento nella fase post startup. La cerimonia finale di consegna si svolgerà il 16 marzo a Rimini, nel corso della direzione di Legacoop Romagna.

Fanno parte della giuria il presidente di Legacoop Romagna, Guglielmo Russo, il vicepresidente Giampiero Boschetti, il direttore generale Mario Mazzotti e il responsabile di progetto Emiliano Galanti. Gli altri componenti sono Maurizio Gaigher (Coop Alleanza 3.0), Roberta Trovarelli (Legacoop Emilia-Romagna) e Rudy Gatta (Federcoop Romagna). Il coordinamento tecnico è di Alfredo Morabito e Barbara Moreschi di Coopfond. "Siamo particolarmente soddisfatti di questa prima edizione – spiega il presidente di Legacoop Romagna, Guglielmo Russo – che ha confermato la capacità attrattiva della cooperazione nei confronti delle nuove generazioni". "Siamo già al lavoro per la nuova edizione del progetto – aggiunge il direttore generale, Mario Mazzotti – con cui ci proponiamo di migliorare ulteriormente i numeri, già molto positivi: 150 le persone coinvolte, in maggioranza under 40".