Coronavirus, chiude al pubblico la sede di Confedilizia

Confedilizia Forlì-Cesena informa che la sua sede di via Giorgina Saffi rimarrà chiusa al pubblico a partire da lunedì 16 marzo fino alla fine del mese di marzo. La decisione è stata assunta in ottemperanza alla vigente normativa sul Covid19. L’attività dell’associazione continuerà comunque senza battute d’arresto e per i soci sarà possibile ricevere risposte, utilizzando i seguenti canali: e-mail (apeforli@gmail.com), sms al numero 3424152188 , via fax al numero 0543376056, via telefono al numero 054320026.

“Come Confedilizia - spiegano Carlo Caselli, presidente provinciale, e Stefano Senzani, presidente vicario - abbiamo sempre svolto il nostro compito associativo al servizio del bene comune. Ora la cosa più utile che ognuno possa fare, al servizio del bene comune, è restare in casa, muovendosi solo per reali esigenze così come indicate dal Governo”.