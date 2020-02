Coronavirus, colpo all'economia: attivata una "Cabina di Regia" per una gestione coordinata della crisi

Alberto Zambianchi, presidente della Camera di commercio della Romagna e di Unioncamere Emilia-Romagna - assieme a Claudio Pasini, Segretario Generale dell’Unione stessa - ha partecipato, lunedì pomeriggio ad un incontro in Regione col presidente Stefano Bonaccini e le categorie economiche per affrontare la situazione venutasi a creare con la diffusione del coronavirus. All’incontro, hanno partecipato anche alcuni assessori, sia della Giunta regionale uscente, sia di quella entrante.

Tale incontro, richiesto anche dallo stesso Zambianchi, è servito per fare il punto sulla difficile situazione nella quale si stanno venendo a trovare le imprese nei diversi settori - già colpiti, a fine 2019, da un diffuso rallentamento della congiuntura economica - e i lavoratori, che in varie situazioni si trovano a dover fronteggiare la sospensione delle attività o a dovere conciliare la propria vita lavorativa con la vita privata e con la chiusura delle scuole e dei centri di formazione professionale.

In particolare, è stato chiesto alla Regione di approntare interventi di sostegno alle attività economiche, avvalendosi dello schema del Decreto sisma del 2012: attivare, da subito, una “Cabina di regia” regionale, con i rappresentanti delle categorie economiche, per trasmettere messaggi tempestivi e corretti a imprese e lavoratori e ai mass media su come affrontare la situazione, e fare pervenire richieste di intervento chiare e condivise al Governo nazionale. Il presidente Zambianchi ha chiesto di "ricercare e garantire uno stretto e continuo raccordo tra i provvedimenti nazionali e le iniziative regionali, queste ultime pensate e strutturate sulla base delle peculiarità sociali ed economiche dei territori interessati".

Il presidente della Regione Bonaccini, affiancato dagli assessori, ha preso atto delle proposte e delle richieste pervenute, ha anticipato i chiarimenti applicativi all’Ordinanza del 23 febbraio, ha attivato la “Cabina di Regia” e il Tavolo unico Emilia-Romagna con la partecipazione delle categorie, per la gestione della crisi, confermando il metodo di lavoro partecipato per decidere velocemente e abbattere paure, incertezze e disinformazione.

Analogamente la Regione si è dichiarata fortemente impegnata a mettere in rete le istituzioni pubbliche sul territorio e a coordinarsi con Ministeri e Governo, al quale avanzerà la richiesta di un apposito Decreto per imprese e lavoro.