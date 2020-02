Coronavirus, Confcommercio: "Rischio recessione. Evitare psicosi collettive"

"Bisogna agire molto rapidamente per evitare di far sprofondare il sistema imprenditoriale in una fase di paralisi in cui sarebbe drammaticamente difficile uscire". Il presidente di Confcommercio, Roberto Vignatelli, interviene così sulle ripercussioni economiche che sta causando l'emergenza sanitari. "Tutte le energie del Paese convergano sì sull’emergenza sanitaria, ma in un clima di equilibrato realismo, evitando di alimentare immotivate psicosi collettive, e senza dimenticare l’emergenza in cui versano gli imprenditori e i professionisti, vittime in questi giorni di un vero e proprio crollo delle proprie attività", è l'invito di Vignatelli.

Il presidente di Confcommercio snocciola alcuni dati: "Si registrano nei nostri settori di riferimento cali che vanno dal 40 al 90% di fatturato. Gli imprenditori non sanno quanto potranno reggere se le cose non cambiano. Si tratta anche di salvare l’occupazione. Serve evitare il concreto rischio di una recessione dagli effetti devastanti predisponendo ad ogni livello istituzionale e sociale ogni tipo di sostegno alle attività imprenditoriali, dove tutti fanno la loro parte con un forte senso di responsabilità comune".

Confcommercio chiede alla Regione "la moratoria per le rate di mutui e leasing in scadenza, attraverso un accordo con il sistema finanziario anche per evitare impatti negativi sul rating creditizio delle imprese; la sospensione delle scadenze fiscali, contributive e delle utenze; l’attivazione di un fondo per il sostegno al reddito in collaborazione con gli Enti Bilaterali per consentire una diminuzione dei costi del personale alle imprese con un calo importante di fatturato; e ogni possibile forma di ammortizzatore sociale".

Conclude Vignatelli: "Confidiamo nella capacità e sensibilità della Regione, già dimostrate in altri momenti drammatici come il sisma del 2012, di attivare ogni strumento, oltre che per la migliore gestione dell’emergenza sanitaria, per far convergere sul sistema imprenditoriale tutti i necessari sostegni".