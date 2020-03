Non lasciare che la paura prevalga, il centro olistico a disposizione di chi si sente solo o ansioso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Il Centro olistico Cerchio di Armonia ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini la competenza di tre dei suoi operatori che donano una parte del loro tempo per parlare telefonicamente con chi, in questi giorni di emergenza, si sente ansioso e solo.

Visto il protrarsi di questa situazione eccezionale, sempre più persone hanno difficoltà a gestire le proprie emozioni e il bombardamento mediatico che non dà tregua rende ancora più difficile restare calmi e coltivare buoni pensieri. La scienza ci dice da tempo che il nostro sistema immunitario può essere compromesso dall'ambiente, da ciò che mangiamo ma anche e sempre più dai nostri pensieri e dai nostri stati emotivi. Paura, rabbia, senso di colpa, orgoglio minano le nostre difese immunitarie e ci rendono più vulnerabili. Gioia, bellezza, armonia, amore le rafforzano.

“Ci siamo chiesti come potevamo essere d’aiuto e abbiamo deciso di metterci a disposizione di chi vorrà raccontarci il proprio disagio” raccontano i tre counselor e coach. Sempre più persone desiderano un contatto e strumenti efficaci per ritrovare la serenità necessaria per affrontare la difficile quotidianità di questi giorni.



Il servizio sarà attivo tre mattine a settimana a partire da martedì 24 marzo, il martedì, giovedì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 chiamando i professionisti ai seguenti recapiti:



Martedì ore 10.00-13.00: Viria Romagnoli 3391398081

Giovedì ore 10.00-13.00: Graziano Pini 3385345034

Sabato ore 10.00-13.00: Miriam Biondi 3490947378



Cerchio di Armonia è un centro olistico per il benessere integrato della persona. Nato dalla passione per la ricerca di tecniche che potessero aiutare a mantenere un buon stato di salute a tutti i livelli di Viria Romagnoli e Marco Lugaresi, si compone di uno staff di operatori che, con competenze diverse, opera per promuovere un sano stile di vita. Organizza inoltre eventi, workshop e seminari.

Il centro si trova a Forlì in via Ravegnana 288/e

Il sito web si trova all’indirizzo: cerchiodiarmonia.it

La mail è: info@cerchiodiarmonia.it

Pagina Facebook e Instagram: Cerchio di Armonia

Recapito telefonico, Viria Romagnoli: 339 1398081