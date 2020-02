Coronavirus, corsa ai disinfettanti: "Prezzi lievitano, monitorare sulle speculazioni"

In questi giorni, l'intera popolazione è in allerta nel seguire l'evoluzione della diffusione del coronavirus, dopo la scoperta di alcuni focolai tra la Lombardia e il Veneto e la diffusione di alcuni casi anche in Emilia Romagna. Tra le principali precauzioni diffuse dal Governo e dal Ministero della Salute c’è quella di lavarsi spesso le mani: ecco perché sempre più cittadini si stanno munendo di disinfettanti antibatterici.

"Dai nostri monitoraggi e dalle segnalazioni di alcuni cittadini - dichiara Milad Basir, presidente di Federconsumatori Forlì-Cesena - emergono però i primi fenomeni speculativi su tali prodotti: in molte zone è difficile reperirli nei punti della grande distribuzione e nelle farmacie, per questo, principalmente su internet, i prezzi sono lievitati a dismisura, si può arrivare a pagare anche 8,69 - 10,90 Euro un prodotto da 80 ml che normalmente ne costa in media 3,50 Euro, con un rincaro di oltre il 148% . Stessa speculazione avviene su altri prodotti come le mascherine (FFP2 e FFP3), guanti e materiali per le pulizie. Speculazioni intollerabili, che denunceremo alle autorità competenti e all'Antitrust e su cui invitiamo il Ministero della salute ad avviare verifiche approfondite".

"Anche per questo - proseue il presidente di Federconsumatori Forlì-Cesena - chiediamo alle autorità preposte di monitorare il fenomeno degli assembramenti nelle catene della Grande distribuzione organizzata convocando tavoli di confronto in merito alla sicurezza sulle forniture alimentari e provvedendo così, nell’ottica della trasparenza, a rassicurare le cittadine e i cittadini".