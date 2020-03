Coronavirus, Unieuro assicura i suoi 5mila dipendenti per sostenerli in caso di infezione

Unieuro annuncia di aver stipulato una copertura assicurativa in caso di contagio da Coronavirus per tutti i dipendenti del gruppo, con il fine di tutelarli in un contesto eccezionale come quello che ci troviamo ad affrontare. L’azienda ha sottoscritto un accordo in favore dei 5mila dipendenti di Unieuro S.p.A, Carini Retail S.r.l. e Monclick S.r.l. e attivato una specifica polizza salute che prevede un’indennità in caso di ricovero causato da infezione Covid-19, un’indennità da convalescenza e un pacchetto di assistenza post degenza per gestire il recupero della salute insieme a tutti gli aspetti famigliari e pratici della vita quotidiana.

Sin dall’insorgere dell’emergenza sanitaria Covid-19, Unieuro comunica di essersi "attivata con proattività per adottare le misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, in virtù della volontà e dell’esigenza di proteggere la salute dei clienti e dei propri collaboratori".