Cna Formazione a sostegno del settore alimentare: programmato un corso da 600 ore

Cna Formazione Forlì-Cesena, da sempre supporta il settore agroalimentare rispondendo alle aspettative delle aziende del settore. In seguito all’esigenza reale delle imprese di sviluppare ed innovare la propria attività, è nato il corso di 600 ore per "Operatore di panificio e pastificio con competenze nutrizionali e dietologiche specifiche". "Lo scopo di questo corso - sostiene Riccardo Guardigli, responsabile di Cna Formazione Forlì-Cesena - è quello di sviluppare nei partecipanti un’attenzione particolare all’utilizzo di ingredienti biologici, in linea con le tendenze nutrizionali del momento. Gli allievi impareranno dai qualificati docenti provenienti da aziende storiche del settore, come Molino Spadoni ed Antico Forno della Romagna, oltre che da Casa Artusi, ad utilizzare prodotti specifici adatti anche a chi possiede intolleranze particolari".

L’identificazione di tale figura è stata pensata in collaborazione con le imprese partner, come Molino Spadoni, Antico Forno della Romagna, il Panificio di Camillo e Casa Artusi, solo per citarne alcune. “Il filo conduttore del corso – sottolinea Roberto Nini, presidente di Cna Formazione Forlì-Cesena – è quello di trasferire l’innovazione del processo di lavorazione degli ingredienti tramite metodologie e tecnologie specifiche, anche a fronte degli investimenti che le aziende stanno affrontando per migliorare la produzione alimentare", Il corso, finanziato dalla Regione Emilia Romagna e dal Fondo Sociale Europeo, è rivolto a persone in cerca di occupazione ed è gratuito.

Si alterneranno periodi di formazione in aula e laboratori, che si terranno principalmente presso il Molino Spadoni di Coccolia; a Casa Artusi, invece, ci si orienterà sulla produzione della piadina romagnola e sui prodotti IGP della nostra regione, con lo scopo di valorizzarne le tipicità e le culture gastronomiche di eccellenza. Per la partecipazione è necessario iscriversi entro il 25 gennaio. Per ulteriori approfondimenti relativi al corso, alla modalità di iscrizione ed al possesso dei requisiti è possibile consultare il sito www.cnaformazionefc.it o Sarah Trotta (telefono 0547 020038; email sarah.trotta@cnaformazionefc.it).