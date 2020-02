Corso gratuito per "tecnologo delle produzioni arredamenti in legno": ultimi giorni per iscriversi

Venerdì chiuderanno le iscrizioni per il percorso a qualifica di “Tecnologo delle produzioni arredamenti in legno” organizzato da Enfap Emilia Romagna. Una figura professionale in grado di svolgere le operazioni per la industrializzazione della produzione di manufatti lignei d’arredo nel rispetto di standard qualitativi e vincoli economici prestabiliti, realizzando ed ottimizzando i relativi cicli di produzione in termini di macchinari, attrezzature, tempi e sequenze di lavorazione

Periodo di svolgimento del corso da febbraio a ottobre all'Enfap Forlì, durata totale di 500 ore di cui 200 di stage in azienda.

Per informazioni ed iscrizioni Enfap Emilia Romagna, viale della Libertà, 1 (telefono 0543 28235). La domanda d’iscrizione è scaricabile sul sito www.enfap.emr.it. L'Enfap Emilia Romagna è un ente di formazione e addestramento professionale accreditato dalla Regione. Promuove, coordina e attua iniziative per la formazione, l’orientamento e la qualificazione professionale.