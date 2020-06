Covid, Case del popolo in difficoltà: i Comuni raccolgono l'appello di Legacoop

L’emergenza covid-19 ha colpito duramente le Case del Popolo della Romagna, costringendole a sospendere la propria attività nella quasi totalità dei casi. Le conseguenti gravi difficoltà di carattere economico e finanziario rischiano di mettere in forse la prosecuzione di un’esperienza che in Romagna rappresenta un elemento fondamentale di socializzazione e cultura, oltre che impegno politico, con grave detrimento anche per la coesione sociale dei piccoli centri. L’allarme proviene da Legacoop Romagna, che all’interno delle cooperative associate rappresenta circa 200 di queste realtà, di cui una settantina in provincia di Forlì-Cesena.

Alla luce di questa situazione Legacoop Romagna ha chiesto agli enti locali di adottare provvedimenti concreti che permettano alle Cooperative Case del Popolo di superare con il minor danno possibile questa fase di difficoltà. Quasi tutte le amministrazioni locali romagnole hanno adottato provvedimenti in merito a Tari e Imu, sebbene in un quadro di grandi disomogeneità di scelte anche in territori limitrofi. Il Comune di Forlì e gli altri 12 soci di Alea Ambiente hanno raccolto l’appello lanciato, tra gli altri, da Legacoop Romagna e definito l’esenzione dal pagamento della Tari per le aziende chiuse per tre mesi a causa delle misure anticontagio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda l’Imu tutti i comuni del forlivese hanno deciso per la dilazione del pagamento, in maggioranza al 30 settembre ma in taluni casi con altre scadenze (Forlimpopoli 31 luglio; Bertinoro 31 agosto), o vincolando il beneficio all’attestazione di difficoltà economiche (Modigliana). "Apprezziamo questi interventi delle amministrazioni comunali - spiega il responsabile del settore di Legacoop Romagna, Federico Morgagni -. Le case del popolo da oltre un secolo sono un tratto peculiare delle nostre terre, tanto che in un recente censimento storico ne abbiamo contate oltre 600, di tutti i “colori” politici. In questo momento difficile ci mettiamo a disposizione delle amministrazioni a trovare nuove forme di collaborazione affinché questa esperienza non venga interrotta, ad esempio mettendo a disposizione il patrimonio immobiliare delle cooperative per nuovi progetti condivisi in ottemperanza alle regole del distanziamento sociale".