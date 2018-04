Credito di Romagna, gruppo finanziario internazionale nuovo azionista di maggioranza

Credito di Romagna annuncia l’ingresso del nuovo azionista SC Lowy, gruppo bancario e finanziario internazionale presente anche in Italia attraverso un aumento di capitale e altri elementi computabili nel CET1, per complessivi Euro 50 milioni di euro. Perfezionato l’aumento suddetto e il closing dell’operazione, a seguito dell’autorizzazione della Bce già rilasciata il 12 aprile 2018, SC Lowy diventerà l’azionista di controllo della Banca con una quota di oltre il 90%. SC Lowy ha investito tramite la propria holding capogruppo, in qualità di partner strategico di lungo periodo.

Il Credito di Romagna conta 11 filiali, 125 dipendenti e oltre 25.000 clienti, di cui 6.000 aziende, con un’attività complessiva con la clientela (depositi e prestiti) pari a oltre € 1,2 miliardi al 31 dicembre 2017.Grazie all’apporto di nuove risorse finanziarie, Credito di Romagna si rafforza dal punto di vista patrimoniale e pone le basi per il consolidamento dell’attività tradizionale di banca commerciale sul territorio al servizio delle imprese e delle famiglie, con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza e la marginalità anche attraverso l'ottimizzazione della rete di filiali. Il nuovo piano strategico promosso da SC Lowy prevede anche lo sviluppo di un’attività di investment banking con nuove linee di business dedicate alla gestione di prestiti sindacati e asset illiquidi, tra cui non performing loan e special situations.

La squadra manageriale della Banca è stata rafforzata con l’arrivo all’inizio dell’anno di nuovi manager con una lunga esperienza nel mondo bancario e finanziario: Maurizio Barnabé, nominato direttore generale, vanta venticinque anni di esperienza nel commercial banking, asset management e nel settore assicurativo, con ruoli di crescente responsabilità in numerosi istituti bancari italiani, tra cui quello di direttore generale di Bcc Valdostana; Frank Fogiel, che ricoprirà il ruolo di vice direttore generale, è stato in passato managing director di Ing e vanta un’esperienza finanziaria e di risk management più che ventennale nel settore bancario; Nicola Guadagni, nominato Responsabile Investment Banking, arriva da Credito Fondiario dove era responsabile per l’attività New Deals & Special Projects e vanta diciassette anni di esperienza nell'Investment e commercial banking.

“L'acquisizione del Credito di Romagna rappresenta una tappa fondamentale per la nostra piattaforma europea e per l’evoluzione dell’attività del nostro gruppo - ha dichiarato Michel Lowy, Ceo di SC Lowy -. Siamo entusiasti di poter fare leva sulla forte rete di filiali che opera sul territorio romagnolo unita alla nostra capacità di analisi del credito e forti competenze nell'investment banking, così da ampliare le prospettive di business della banca a nuovi servizi sul territorio nazionale. Abbiamo rafforzato il team di senior management con l’ingresso di professionisti di alto profilo e grande esperienza. La nuova squadra guiderà la Banca in una nuova direzione, con grande attenzione ai valori fondanti e migliorando allo stesso tempo la qualità dell’attività tradizionale di banca commerciale a supporto dell’economia locale”.

“Con l’ingresso di SC Lowy nel capitale della Banca, si apre una nuova fase per Credito di Romagna - chiosa Bernabè -. La Banca potrà contare su un partner strategico di lungo termine che ci permetterà di servire ancora meglio la nostra clientela con un’ampia gamma di prodotti e servizi dedicati sia alle famiglie che alle aziende, con grande attenzione allo sviluppo del territorio. Valorizzeremo il Dna e le competenze della Banca e al contempo svilupperemo una nuova attività di investment banking a livello nazionale”. L’ingresso in Credito di Romagna rappresenta per SC Lowy la seconda operazione nel settore bancario, dopo l’acquisizione nel 2013 della sudcoreana Cheoun Savings Bank.