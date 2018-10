Cresce la filiera delle noci in Romagna. E a Forlì nasce uno stabilimento 4.0

La superficie coltivata sfiorerà i 500 ettari nel 2025, con una produzione annua di 2.500 tonnellate e la creazione di circa 600 nuovi posti di lavoro escluso l’indotto: sono i numeri della filiera delle Noci di Romagna che abbraccia parte dell’Emilia (in particolare Ferrara e Bologna), oltre alla Romagna, ma è destinata a guardare oltre i confini regionali. "C’è un frutteto che sta crescendo bene in regione: è quello delle noci di Romagna, di qualità ed elevato valore nutrizionale", dice soddisfatta la presidente di Confagricoltura Emilia Romagna, Eugenia Bergamaschi.

Giovedì è stato inaugurato all’azienda agricola San Martino di Forlì il nuovo stabilimento di New Factor per la lavorazione della noce di Romagna. Qui vengono smallate, essiccate, calibrate e selezionate le noci verdi prodotte dalla filiera InNoce - un progetto ideato da New Factor (capofila) insieme ad Agrintesa e a nove aziende agricole, che è stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale. È il risultato di un lavoro di 20 anni scaturito dall’idea lungimirante del suo promotore Alessandro Annibali, amministratore delegato New Factor e Azienda Agricola San Martino.

"La filiera delle Noci di Romagna è un bell’esempio di frutticoltura moderna e innovativa, che risponde ad una crescente domanda interna e riduce le importazioni; un modello di investimento pubblico-privato, che si staglia nel tessuto imprenditoriale locale creando sinergie con agricoltori e imprese cooperative - conclude la presidente degli agricoltori -. Questa produzione dagli alti standard qualitativi è in grado di garantire reddito ai produttori e si sviluppa in stretta connessione con le potenzialità del territorio, stimolando investimenti strutturali anche importanti".