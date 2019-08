Crisi dell'ortofrutta tra clima, cimice asiatica e contraffazione: l'annus horribilis

La Camera di commercio della Romagna è, da sempre, impegnata nel monitoraggio dinamico e costante dell’andamento dei principali settori economici che caratterizzano il territorio, e fra questi anche del settore agricolo e dell’agroalimentare.

La Camera di commercio ha espersso "forte preoccupazione per la grave situazione della frutticoltura che rappresenta un comparto di grandissima rilevanza economica all’interno del settore agricoltura e che caratterizza il nostro paesaggio e ne aumenta anche l’attratività turistica. Nel contempo è stato fatto appello agli Organismi competenti per l’adozione tempestiva delle misure di sostegno necessarie".

In occasione del vertice in Regione con le associazioni di categoria e le organizzazioni dei produttori, previsto per mercoledì 28 agosto, la Camera di commercio ribadisce "il proprio sostegno ad Associazioni e produttori di fronte alle grandi difficoltà che si sono concentrate in quest'anno determinando una situazione di grave criticità, rispetto alla quale i soggetti competenti devono agire tempestivamente: climatologiche con eventi estremi e sfavorevoli ed epidemiologiche e fitosanitarie, di cui l’insediamento della cimice asiatica è solo l’ultima minaccia in ordine di tempo. Senza dimenticare i danni causati al prodotto locale Made in Italy, causati da importazioni massicce, soprattutto di pesche, da altri Paesi e la conseguente commercializzazione di prodotto non locale e, in certi casi, anche con false indicazioni di origine".

Inoltre, la Camera rinnova il proprio appello, affinché dal tavolo di lavoro regionale scaturiscano soluzioni concrete di sostegno ai produttori e un maggior impegno di tutti gli attori competenti e dei vari soggetti della filiera produttiva.