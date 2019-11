Giuliani Infissi, dal Comune l'impegno per trovare una soluzione alla vertenza

Dall'amministrazione comunale un impegno "a rafforzare il proprio sforzo per contribuire ad una giusta soluzione della vertenza" della Cooperativa Giuliani Infissi, da mesi coinvolta in una crisi aziendale che rischia di metterne a repentaglio la prosecuzione dell'attività produttiva e l’indotto occupazionale con inevitabili ripercussioni per l’economia locale. I gruppi consiliari e l’amministrazione comunale esprimono la propria "vicinanza e piena solidarietà ai dipendenti, impegnati in una delicata mobilitazione per affermare il diritto al lavoro, salvaguardare il proprio reddito e assicurare prospettive solide di rilancio industriale per la cooperativa".

I gruppi e l’amministrazione si impegnano e auspicano ad una "giusta soluzione della vertenza, che si fondi su un piano industriale di prospettiva e che garantisca la continuità produttiva e la tutela dei posti di lavoro". Quindi "assicurano inoltre il proprio impegno e la propria vigilanza affinché anche in questo periodo transitorio siano disponibili tutti gli ammortizzatori sociali atti a tutelare i lavoratori".