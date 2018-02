Crowdfunding: dalla Bcc un aiuto concreto alle realtà del Terzo Settore

La Bcc sostiene le realtà del terzo settore delle aree di Faenza, Forlì, Imola, Lugo e Ravenna con "Crowdfunding: l’energia del territorio", aiutandole a lanciare una campagna di raccolta fondi per realizzare progetti in ambito sociale, cultuale, sportivo e civico. Tramite una campagna di crowdfunding associazioni, cooperative ed enti non profit, possono coinvolgere la comunità per raccontarsi, promuovere la propria attività e raccogliere i fondi necessari a realizzare un progetto concreto, definito e condiviso. Con "Crowdfunding: l’energia del territorio" la Bcc e Ginger aiutano a realizzare una campagna di crowdfunding. Il workshop è composto da due incontri, della durata di tre ore ciascuno, che si terranno a Faenza nella sala Dalle Fabbriche in via Laghi 81 dedicati a "Caratteristiche del crowdfunding", condizioni per una raccolta fondi efficace e preparazione dei contenuti di una campagna di crowdfunding (mercoledì 7 marzo dalle 17 alle 20) e "Come ricompensare i tuoi sostenitori e ideare la strategia di comunicazione della campagna di raccolta fondi", che si terrà mercoledì 14 marzo dalle 17 alle 20.