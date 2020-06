"Dall'Italia che non dimentica": al via una campagna di sensibilizzazione sui camion vela

L'agenzia di pubblicità "LogoComune" ha lanciato la campagna di sensibilizzazione e ringraziamento "Dall'Italia che non dimentica" in onore di tutti coloro che operano quotidianamente per il prossimo, anche in emergenza. Spiega Marco Prati: "Invitiamo le aziende del nostro stesso settore a manifestare egual senso di gratitudine attraverso un gesto simbolico, che offra visibilità al lavoro di chi ha consentito, a noi cittadini, di superare una prima fase dell'emergenza e avviarci verso una ripresa, sotto il profilo sanitario e socio-economico". "Proprio per questo vogliamo condividere l'iniziativa con il maggior numero di aziende del settore possibile fornendo l’ immagine grafica gratuitamente - aggiunge -. Gli interessati potranno così inserire l'immagine nei loro mezzi di comunicazione o di informazione. Chi fosse interessato è pregato fare richiesta a "consulenza@logocomune.com""

