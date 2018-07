Dalle scelte varietali al rapporto con il mercato: talk show sul grano italiano

La redazione di Agrilinea organizza giovedì 19 luglio alle ore 21.00 nella Sala Europa del Quartiere fieristico di Forlì il talk show dal titolo “Grano italiano, dalle scelte varietali al rapporto con il mercato” condotto da Sauro Angelini. L'iniziativa è in collaborazione con il CREA, Fiera di Forlì, La Commerciale Agricola di Billi Giovanni, Terratech, Deco Industrie, Apimai Ravenna, Molino Sima e New Holland Agriculture, con il patrocinio del Collegio dei Periti agrari e laureati di Forlì-Cesena.

Come da diversi anni, la trasmissione televisiva vuole promuovere, nel periodo di fine raccolta, un confronto tra gli attori della filiera cerealicola: agricoltori, sementieri, stoccatori di materia prima, mulini, industria di trasformazione e fornai. L’obiettivo è quello di mettere in contatto la domanda e l’offerta di un prodotto tutto italiano. Verranno poi trattati argomenti legati alle scelte varietali resistenti alle malattie per le produzioni biologiche e integrate. Nel corso della trasmissione televisiva, si ascolteranno anche le voci dei mulini presenti nei diversi territori rurali, al fine di creare un legame diretto con la produzione agricola.

Al dibattito interverranno: Luigi Cattivelli, direttore CREA Genomica; Simona Caselli, assessora all’Agricoltura Regione Emilia-Romagna; Augusto Verlicchi, esperto cerealicolo; Giuseppe Ciani, direttore Molino Sima; Giorgio Dal Prato, amministratore delegatoDeco Industrie; Enrico Gambi, ANB Coop; Gian Luca Bagnara, presidente Fiera di Forlì ed conomista agroalimentare; Daniele Govi, Servizio organizzazioni di mercato e sinergie di filiera Regione Emilia-Romagna; Giovanni Laffi, direttore Conase; Massimo Masetti, dirigente Area cereali Consorzio Agrario Ravenna; Roberto Tamburini, presidente Apimai Ravenna; Gualtiero Baraldi, Università di BolognaAproniano Tassinari, presidente Uncai; Donato Rossi, presidente Confagricoltura Puglia; Claudio Canali, vice presidente Confagricoltura Emilia Romagna, Aride Poletti, Collegio dei Periti agrari e laureati di Forlì-Cesena; Marco Bergami, presidente CIA Bologna e membro di giunta CIA Emilia-Romagna; Giancarlo Ceccolini, presidente Provincia di Ravenna del Sindaco Panificatori Artigiani Confcommercio; Sergio Ceccarelli, responsabile Forum Agricoltura Pd Forlivese; Corrado Modugno, Studio Torta; Valerio Roccalbegni, sindaco di Modigliana, Stefano Pransani, Molino Pransani; Primo Bagioni, imprenditore agricolo; Giovanni Billi, La Commerciale Agricola; Andrea Ridolfi, Terratech.

Per l’evento sono stati riconosciuti 2 crediti formativi per i periti agrari.

La trasmissione potrà essere seguita in diretta televisiva su www.agrilinea.tv/eventilive e in seguito sarà pubblicata sul circuito televisivo di Agrilinea e su www.agrilinea.tv.