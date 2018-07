Agricoltura, danni da maltempo: "Il Governo riconosca quelli subiti dagli agricoltori romagnoli"

Rispondere al più presto alle richieste di risarcimento per i danni provocati dal maltempo alle colture dell'Emilia-Romagna tra la fine di febbraio e la fine di marzo di quest'anno. Lo chiede un'interrogazione al ministero dell'Agricoltura presentata dal deputato Marco Di Maio. "La Regione Emilia Romagna - fa notare il parlamentare - a seguito della ricognizione dei danni ha inoltrato al ministero delle Politiche agricole le pratiche per il riconoscimento dei danni al settore. Sono trascorsi quattro mesi dagli eventi calamitosi e gli operatori attendono risposte, in assenza delle quali si rischiano danni irreparabili per i bilanci delle aziende colpite".

"Molti agricoltori dell’Emilia-Romagna e diverse organizzazioni di categoria, hanno manifestato preoccupazione per le mancate risposte in merito ai risarcimenti dei pesanti danni provocati in regione dall’ondata di gelo tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo scorso - ricorda Di Maio -, che provocò nella campagne della regione, in tutte le province da Piacenza a Rimini, danni stimati in 100 milioni di euro". L’ondata di maltempo colpì pesantemente i frutteti, in particolare albicocchi e peschi, e gli ortaggi, dai carciofi ai cavoli, dai pomodori ai broccoli.

"In quel determinato periodo dell’anno - fa notare il parlamentare - non era stata ancora aperta la campagna assicurativa per le coltivazioni, appesantendo ulteriormente la situazione". L'interrogazione chiede al Governo "quali iniziative intenda assumere con la massima urgenza per procedere al riconoscimento dei danni al settore a seguito degli eventi calamitosi". Si chiede inoltre "di valutare anche l’opportunità di procedere attraverso il primo provvedimento utile ad una deroga alla normativa vigente al fine di consentire di risarcire i danni per le colture assicurabili andando incontro alle richieste del settore agricolo emiliano-romagnolo".