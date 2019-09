Ferretti, gli yacht di lusso vanno in Borsa: fissato l'intervallo di valorizzazione delle azioni

Via libera da Borsa Italiana a Ferretti per la quotazione delle proprie azioni sul listino Mta di Piazza Affari. L'offerta prevede vendita di azioni e aumento di capitale ed è rivolta a investitori istituzionali qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri. L'intervallo di valorizzazione del capitale della società ante aumento di capitale è stato indicato tra 627 e 928 milioni, ovvero un minimo di 2,50 euro per azione e un massimo di 3,70 euro per azione, che corrisponde ad una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra 727 milioni e 1,076 miliardi.

L'offerta, spiega una nota, avrà per oggetto un massimo di 87 milioni di azioni Ferretti, corrispondenti a circa il 30% del capitale sociale post aumento di capitale, di cui 40 milioni di azioni provenienti dall'aumento di capitale e 47 milioni dalla vendita di azioni dai soci che detengono direttamente il capitale (Ferretti International Holding Spa 40 milioni di azioni e 7 milioni di azioni di F Investments Sa).

L'ipo del produttore di yacht controllato dal gruppo cinese Weichai (86%) è curata da Barclays, Bnp Paribas , Mediobanca e Ubs e il debutto a Piazza Affari è previsto entro fine ottobre. L’avvio dell’offerta (come di seguito definita) e delle attività di bookbuilding sarà comunicato dalla società.