Poste Italiane, nel forlivese un'azienda "rosa": 12 uffici postali su 16 sono a direzione femminile

La giornata dell’8 marzo assume un particolare significato per la realtà di Poste Italiane nel Forlivese che si caratterizza, in Emilia-Romagna e in Italia, come uno dei territori a più alta percentuale di donne sia nei ruoli dirigenziali, sia fra operatori e addetti. Per quanto riguarda i 42 uffici postali presenti a Forlì e circondario, l’83% delle funzioni direttive sono ricoperte da donne ed è femminile anche l’81% del personale amministrativo e di sportello. In particolare 12 dei 16 uffici postali del capoluogo sono diretti da una donna.

L’Emilia-Romagna si conferma come una delle regioni con la più alta percentuale di donne applicate in Poste Italiane: sono 5.324, pari al 65% dell’intero personale. In tutta Italia sono circa il 55% della popolazione aziendale, e rendono Poste Italiane una delle aziende più “in rosa” del nostro Paese, con un’importante presenza femminile anche ai vertici. Dati che confermano l’impegno di Poste che, in oltre 150 anni di storia, ha contribuito in modo determinante allo sviluppo del lavoro femminile in Italia: la prima donna è stata assunta nel 1863. Nel 1881 le donne impiegate sono più di 500, ma il numero è destinato a crescere. Nel 1901 sono più di 3.000 e dieci anni dopo superano quota 8.000.