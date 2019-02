Revisioni auto, nel 2018 spesi in provincia 21,4 milioni: il confronto con le altre città

Nel 2018 gli automobilisti dell’Emilia Romagna hanno speso 232,5 milioni di euro per eseguire le revisioni obbligatorie delle loro auto presso le officine private autorizzate. E' quanto emerge da uno studio dell’Osservatorio Autopromotec, che è la struttura di ricerca di Autopromotec, la rassegna espositiva internazionale dedicata alle attrezzature e all’aftermarket automobilistico, la cui prossima edizione, la 28esima, sarà in programma a Bologna dal 22 al 26 maggio.

La cifra comprende il pagamento della tariffa fissata per le revisioni per complessivi 74,3 milioni di euro ed il costo delle operazioni di manutenzione e riparazione necessarie per porre gli autoveicoli in grado di superare i controlli previsti, cioè la spesa per la cosiddetta attività di prerevisione, che ammonta a 158,2 milioni di euro. A livello provinciale, è Bologna la provincia dell’Emilia Romagna che, con 49 milioni di euro, registra la spesa più alta per le revisioni e le prerevisioni eseguite nel 2018. Dopo Bologna, seguono più distanziate Modena (con 37,5 milioni di euro), Reggio Emilia (26,9 milioni), Parma (23,3 milioni), Ravenna (22,1 milioni), Forlì-Cesena (21,4 milioni), Rimini (18,4 millioni), Ferrara (18,1 milioni) e Piacenza (15,5 milioni).

"L’attività di revisione - sottolinea l’Osservatorio Autopromotec - oltre ad essere un controllo obbligatorio previsto dal Codice della Strada, è uno strumento importante per mantenere in condizioni di efficienza i veicoli. La revisione ha infatti lo scopo di verificare le condizioni di sicurezza e il livello di emissioni inquinanti, così da attestarne l’idoneità a circolare su strada. È bene ricordare che, come previsto dal Codice della Strada, le revisioni vanno effettuate dopo quattro anni dall’immatricolazione e, successivamente, ogni due anni".