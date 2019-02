Start-up innovative, ottimi numeri per il territorio: boom nel settore dei Servizi

I dati Infocamere, elaborati dall’Ufficio Studi della Camera di commercio della Romagna per l’Osservatorio economico della Camera di commercio della Romagna, rilevano, per il territorio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini), una decisa crescita delle start-up innovative, inferiore all’incremento nazionale ma superiore a quello regionale; in aumento le start-up innovative nei servizi e nell’industria/artigianato, in calo nel commercio. In provincia di Forlì-Cesena si contano 67 start-up innovative, che costituiscono lo 0,2% del totale delle imprese attive (come in regione e a livello nazionale) e l’1% delle società di capitale (1% anche in Emilia-Romagna, 0,8% in Italia); nel confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente si riscontra una deciso incremento delle start-up innovative pari al 15,5%, superiore all’aumento regionale (+2,8%) e nazionale (+14,8%).

Il 70,1% delle start-up innovative appartiene al macrosettore dei Servizi (47 unità), di cui il 37,3% ai servizi digitali e informatici (25 unità) e il 14,9% alla ricerca e sviluppo (10 unità), il 25,4% al settore Industria/Artigianato (17), il 3,0% al Commercio (2) e l’1,5% all’Agricoltura (1); in termini di variazione annua, si registra una crescita delle relative imprese nei Servizi (+17,5%) e nell’Industria/Artigianato (+21,4%) e una diminuzione nel Commercio (-33,3%), mentre risultano stabili in Agricoltura. Delle 67 start-up, 17 sono gestite da giovani (under 35), 8 da donne e 5 da stranieri; 21 imprese, inoltre, sono in possesso di un brevetto. A livello territoriale, ben il 70,1% delle stesse (47 unità) risiede nei comuni di Forlì e Cesena: il 38,8% a Cesena (26) e il 31,3% a Forlì (21).