Debutta "Gioca la tua carta": ecco il progetto per favorire l'imprenditoria

Le Confartigianato romagnole, assieme all’ente di formazione del sistema, FormArt e con la Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese, RiminiBanca e Credito Cooperativo Romagnolo, hanno lanciato il progetto “Gioca la tua carta - diventa imprenditore di te stesso” per favorire e incentivare l’autoimprenditorialità. Sabato nella sede di Confartigianato Forlì si è tenuto il primo incontro, per presentare ai potenziali imprenditori cosa significa avviare un’azienda. I partecipanti si sono confrontati coi funzionari dell’Associazione per conoscere la normativa che disciplina il settore, non solo in termini fiscali, ma anche relativamente alle iscrizioni richieste dalla Camera di Commercio e sulla normativa ambientale. Una panoramica completa per comprendere il significato di business plan e le opportunità per finanziare la propria idea imprenditoriale, con nozioni creditizie e finanziarie. Il progetto, poi, prevede un ruolo chiave anche per Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese, RiminiBanca e Credito Cooperativo Romagnolo.

Queste realtà, da sempre sensibili alla micro e piccola impresa, per i piani d’impresa ritenuti finanziabili, si sono rese disponibili a un’apertura di credito fino a un massimo di 10.000 euro a tasso BCE, per 24 mesi senza nessuna spesa di istruttoria a favore di coloro che, dopo aver frequentato il corso, concretizzeranno l’idea. Confartigianato, inoltre, renderà disponibile alle neo imprese associate un voucher di 1.200 euro in servizi da utilizzare entro il primo anno di attività. Come spiegato dalla direzione di Confartigianato, “essere imprenditore è una sfida, sono molteplici le incombenze che vanno affrontate se si decide di avviare una propria attività. Per questo abbiamo deciso di offrire, dopo l’incontro di presentazione, un percorso formativo, in collaborazione con il nostro ente di formazione, Form.Art e un supporto economico, sia con la nostra consulenza gratuita, sia grazie al finanziamento proposto dalle Bcc". Una sinergia di intenti per sostenere la piccola impresa, alla base dell’economia locale.