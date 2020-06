Decreto Rilancio, anticipazione liquidità per pagamento debiti P.A.: l'azione dell'Ance

In attuazione del Decreto Rilancio, è stata attivata la procedura attraverso la quale gli enti (comuni, province, città metropolitane, Regioni e Province autonome) potranno accedere fino al prossimo 7 luglio all’anticipazione di liquidità per pagare i debiti commerciali e sanitari maturati al 31 dicembre scorso (anticipazione di Liquidità Mef 2020). Si tratta dell’attuazione della norma che ha previsto un’importante iniezione di liquidità, pari a 12 miliardi di euro, sul territorio nazionale per il pagamento dei debiti pregressi.

"E’ una misura molto importante che potrà offrire un sostegno finanziario decisivo per gli enti e per le imprese loro creditrici, duramente messi alla prova dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria - afferma il presidente di Ance Forlì-Cesena, Franco Sassi -. I ritardati pagamenti della Pubblica Amministrazione continuano a rappresentare un elemento di forte criticità per il settore delle costruzioni, che vanta pagamenti arretrati dalla Pubblica Amministrazione per 6 miliardi di euro. Ance Forlì-Cesena si è attivata scrivendo alle amministrazioni, al fine di sollecitarle a richiedere l’anticipazione di liquidità per accelerare i pagamenti dei debiti nei confronti delle imprese del territorio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Auspichiamo conclude Sassi - che questo meccanismo possa essere utilizzato al meglio dalle Pubbliche Amministrazioni, per consentire un rapido ristoro alle imprese locali, che stanno resistendo con tenacia alle innumerevoli difficoltà incontrate".