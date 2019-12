Degustazioni di specialità locali: Cna partecipa alla tradizione del Zoc ed Nadel di Modigliana

Cna protagonista con degustazioni di produzioni alimentari tipiche in occasione del Zoc ed Nadel di Modigliana. "Promuovere e valorizzare il territorio, significa anche non abbandonare le tradizioni che lo caratterizzano, pure in un’epoca nella quale il concetto di innovazione è dominante - viene presentato d'associazione di categoria -. Anzi, forse il vero “valore” territoriale si trova proprio nel connubio tra passato e futuro: è questo concetto combinato che rende un luogo veramente interessante, da visitare e da consumare, perché “quel” passato è unico, è solo lì. Questa è la ragione principale alla base della nostra partecipazione alla tradizionale festa di Modigliana".

Dalle 19 in poi di venerdì 27 dicembre, in Piazza Matteotti, Cna offrirà degustazioni di produzioni alimentari tipiche. "Cna Forlì-Cesena, infatti, è da tempo impegnata in materia di valorizzazione territoriale, tramite il marchio collettivo di qualità “Forlì-Cesena Cuore Buono d’Italia” che veicola, oltre ad una indicazione geografica, anche una offerta di prodotti specifici della nostra realtà - viene aggiunto -. Ci sembra allora corretto aggiungere, in occasione del periodo natalizio, oltre al significato insito nella componente festaiola e nella riproduzione di un rito che risale al 274 D.C. – festa del Sole tramite accensione di un ceppo di quercia che arde per dodici giorni – anche quello relativo alla promozione di un territorio ricco di storia, arte e cultura".